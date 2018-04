Warner Bros. corta laços com produtor acusado de assédio

A Warner Bros. anunciou que não vai renovar o contrato com a companhia RatPac-Dune Entertainment, responsável pela produção financeira de obras como como Uma Aventura LEGO (2014), Batman Vs Superman: A Origem da Justiça (2016), Mulher-Maravilha (2017) e Jogador Nº1 (2018).

A companhia tem Brett Ratner como um dos fundadores e donos e a Warner decidiu não renovar o contrato de US$ 450 milhões com a empresa para cortar laços com o produtor e cineasta, alvo de alegações de assédio sexual por seis mulheres.

Foto: Reprodução/Warner Bros.

Ratner foi acusado de forçar uma mulher a praticar sexo oral nele e se masturbar na frente da atriz Olivia Munn sem o consentimento dela. "Só esperava que as pessoas acreditassem na verdade e que o tempo passe para não precisar trabalhar mais com ele", contou Munn em uma carta aberta onde conta que Ratner espalhou falsos rumores sobre ela na indústria. "Eu sinto como se eu continuasse enfrentando o mesmo sujeito que praticava bullying na escola e que não quer desistir", desabafou.

Firmado em 2013, o acordo entre a Warner Bros. e RatPac-Dune Entertainment ajudou a financiar mais de 70 filmes, terminando com a produção de Rampage - Destruição Total, que estreou nesta quinta-feira (12) nos cinemas brasileiros.

Depois que as acusações contra Ratner surgiram em novembro de 2017, o diretor perdeu o escritório que a sua empresa tinha no prédio da Warner Bros. Ele também foi removido da função de produtor de The Goldfinch, filme que vai adaptar o romance homônimo de Donna Tartt para os cinemas, e viu o projeto do filme sobre o fundador da Playboy, Hugh Hefner, que iria dirigir, ser cancelado.

Como diretor, Ratner já assinou filmes como A Hora do Rush (1998), X-Men: O Confronto Final (2006), Um Homem de Família (2000) e Hércules (2014).

Adoro Cinema