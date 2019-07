Wallas Arrais nega término com Mileide Mihaile

Para a alegria dos fãs, Mileide Mihaile e Wallas Arrais seguem com o namoro. Em conversa com o jornalista Leo Dias, o cantor negou o término do relacionamento de três meses, mas afirma que o namoro enfrenta alguns problemas típicos de um casal de famosos, como desencontros nas agendas. "Eu e Mileide estamos afastados, não separados", afirmou o forrozeiro. De acordo com o colunista, eles estiveram juntos pela última vez na última quinta-feira e devem se encontrar para conversar sobre o rumo da relação, já que Wallas tem gratidão pela parceria da influencer durante o período do namoro.

Wesley Safadão e Wallas Arrais vão se encontrar pela primeira vez em show

Nesta segunda-feira (15), Wesley Safadão , ex-marido de Mileide Mihaile, e Wallas Arrais vão tocar no mesmo local - em Jucás, interior do Ceará - e irão se encontrar pela primeira vez desde o início do namoro da morena com o cantor. Wallas já negou qualquer desentendimento com o marido de Thyane Dantas. "É todo mundo vivendo a sua vida, fazendo seu trabalho, vivendo seus relacionamentos e sendo feliz, que é o que mais importa. O Wesley é um cara que eu admiro demais, gosto do trabalho, respeito a história dele. Eu também tenho meu trabalho, minha história, venho crescendo a cada dia. Nada de rivalidade, nunca existiu e nunca vai existir", declarou a Leo Dias em outra ocasião.

