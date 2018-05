Wagner Santiago e Gleici Damasceno estão cada vez mais apaixonados. Quando não estão juntos, os ex-BBBs não deixam de se falar nem por um minuto. Nesta quinta (10), o paranaense contou a seus seguidores no Twitter como foi difícil ter que desligar o telefonema para a amada. "Dormiu falando comigo no telefone. Por não querer desligar, fiquei ouvindo a respiração dela um tempão. Melhor namorada", escreveu ele na rede social.



Os ex-BBBs Gleici e Wagner (Foto: Reprodução/Instagram)



O romance de Gleici e Wagner começou despretensiosamente no BBB 18. Assim que deixou a casa, o artista plástico falou sobre o relacionamento com a sister. "Ela foi a minha fortaleza. Essa amizade passou a ser um carinho muito grande e depois tive bastante tato para não atropelar as coisas. Por isso acho que as pessoas julgam, dizendo que demorou demais para o relacionamento acontecer, mas era mais um lance de sentir mesmo, de não meter os pés pelas mãos para ninguém sair magoado", disse o paranaense na ocasião.

Na semana da final do programa, Wagner fez campanha para a acreana ganhar votos e vencer o reality show. O paranaense também tatuou uma rosa amarela em homenagem à sister. Quando saiu da casa após vencer o programa, Gleici não desgrudou mais de Wagner. Ele viajou para conhecer a família da estudante no Acre e ela também conheceu a filha do namorado.



Quem