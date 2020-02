Vou postar foto de exame de sangue, diz Bruna Marquezine

Bruna Marquezine, 24, voltou a responder comentários de internautas sobre seu peso. A artista curte a folia de Carnaval em Salvador. Uma seguidora ficou ao lado da atriz e criticou o fato de muita gente olhar o corpo dela com repulsa.

"Estão falando do corpo da Bruna e cada vez os comentários ficam mais irresponsáveis e repulsivos. Vocês não têm o mínimo de noção e senso. Bruna já cansou de dizer que está bem e saudável", disse a seguidora.

Bruna respondeu de forma irônica a quem xinga. "Só vou postar foto agora segurando meu exame de sangue para ver se param de se 'preocupar' tanto assim com a minha saúde", publicou.





Danilo Gentili publicou em seu Twitter uma foto da Bruna Marquezine com a frase "Parece que ela trocou um craque pelo outro". O presentador recebeu criticas de fãs da atriz. Na imagem Bruna mostra que apostou nos cabelos longos presos em duas marias-chiquinhas para apresentação de Major Lazer em Salvador.

A atriz escolheu mais uma vez a capital baiana como seu destino de Carnaval e curtiu a passagem de som do grupo eletrônico, formado por Diplo, Walshy Fire e Ape Drums, que arrastou os foliões da Barra até a Ondina. Ela também curtiu o show de Ivete Sangalo.

No primeiro dia do ano, a atriz já era alvo de vários comentários de internautas após postar fotos de seu Réveillon, em Trancoso, no litoral baiano, nas redes sociais. As críticas também vieram por conta de sua magreza.

"Gente, vocês têm noção que dá pra ver o pulmão dela? Anorexia é uma doença e mata!", afirmava um dos fãs. "Melhor comer um pouco, está magrinha demais, filha!", sugeriu outro. "Essa magreza extrema é tão preocupante quanto a obesidade! Todos sabem que essa foto dela se assemelha à de meninas com anorexia", disse mais um.

Marquezine, no entanto, não deixou barato e rebateu as críticas retuitando um post que chamava os comentários de "absurdamente irresponsáveis".

Folhapress