'Vou para a galera mesmo e não ligo pro assédio', diz Larissa no RiR

A cantora e atriz Larissa Manoela , 18, foi uma das celebridades mais assediadas do lounge da Doritos, na terceira noite de Rock in Rio. Fotógrafos, repórteres, funcionários do espaço e amigos... Todo mundo queria um tempinho com a jovem, que atendeu a todos e só conseguiu aproveitar a estrutura do lounge após cerca de uma hora no local.

Ainda assim, a tentativa não deu muito certo. Logo que ela foi para o terceiro andar do lounge -uma área aberta- começou a chover.

Larissa não tem frescura. Com uma legião de fãs Brasil afora, ela disse que gosta de se misturar com o povão na hora de assistir a apresentação de seus cantores favoritos.

"Consegui dar uma fugidinha para ver o show da Ivete que eu amo. Depois consegui ver a Iza. Cumpri a missão. Agora quero ver Jessy J e quero ir para o Bon Jovi. Não ligo pro assédio, paro pra tirar umas fotos. Vou para a galera mesmo", disse.

A jovem foi ao festival acompanhada de amigos e do namorado, o também ator Leo Cidade, 23, que vai gravar em Portugal nos próximos dias.



"Sou mais ciumenta que ele. É o segundo trabalho que ele vai fazer fora, mas torcemos muito um pelo outro. No início do ano foi para o Marrocos e agora vai para Portugal gravar", conta ela.

A agenda de Larissa também está apertada. Até o fim do ano, ela continua gravando a novela "As Aventuras de Poliana" (SBT), em que interpreta Mirela.

Também há outros projetos na lista: "Em 12 de outubro estou para sair com minha turnê nova. O álbum novo sai em 4 de outubro. Enquanto o Leo estiver na ralação filmando, estarei aqui gravando e fazendo shows".

A cantora e atriz conta que além de ser um ambiente de diversão, o Rock in Rio é uma inspiração profissional.

"Eu gosto de ir a shows principalmente para poder me inspirar, trazer algo para mim também. Acredito que as referências sempre são muito bem-vindas pra gente crescer como artista. Tem muita gente incrível que passa por aqui. Fiquei chocada com o show da Iza. Fico sempre de olho na forma como cada artista trabalha."

Tietada por muitos, Larissa diz que nunca fez grandes loucuras por um ídolo, mas confessa se impressionar com as loucuras que já fizeram por ela, e relembrou um episódio inusitado: "Uma das maiores doideiras que fizeram comigo foi me presentear com uma vaca. Está lá na fazenda da pessoa que me presenteou. Agora a vaca procriou. A mãe se chama Justine, nome de um dos personagens do filme 'O Palhaço'. As filhas são Mirela e Malu, em referência as personagens de 'As Aventuras de Poliana' e do filme 'Fala Sério, Mãe'".

