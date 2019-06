'Você se sente exposta e traída', diz Luisa Sonza sobre foto nua vazada

"Realmente eu quero ao máximo esquecer isso, a gente não deve dar a importância que as pessoas querem que a gente dê. É uma coisa que fico um pouco desconfortável de falar, mas está em investigação, minha equipe, meus advogados, deixei para eles", tentou desconversar. Bial insistiu, querendo saber como foi sua reação.



"Quando eu vi na hora que acordei que estava todo mundo me ligando foi: 'aconteceu, o que posso fazer? Que bom que aconteceu comigo, porque eu tenho maturidade para lidar com isso'. Pensei em muitas meninas. No interior isso acontece e acaba com a vida delas. Conheci meninas que acabaram se suicidando, tiveram que mudar de escola", revela.

E como o marido, Whindersson Nunes, lidou? "Ele me ligou, me apoiou na hora, obviamente, e lidou muito bem com isso. Realmente eu não quis dar importância. Eu tenho muita voz, são milhões de pessoas que me acompanham. Óbvio que marcou cicatrizes, todo mundo me viu chorando, todo mundo viu a minha dor. Você se sente exposta, traída principalmente. Não quero dar voz a esse tipo de coisa para não dar importância a isso. Quero que essas meninas continuem a vida delas, não precisem trocar de escola, acabar se matando por causa disso. Foi isso que fiz e as pessoas à minha volta fizeram".

UOL / Folhapress