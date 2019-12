Viviane Araújo mostra curvas poderosas ao posar com body colado

Viviane Araújo caprichou no #tbt publicado em seu perfil no Instagram na noite de quinta-feira (12). Na imagem, a atriz de 44 anos aparece usando um body branco coladíssimo e para lá de decotado.





Reprodução: Instagram

As sandálias plataforma alongaram a silhueta da eterna rainha da bateria e completaram a produção poderosa, feita para ensaio fotográfico.

Nos comentários, não faltaram elogios inspirados à beldade. “Obrigada, Deus, pelo par de olhos que me permite enxergar toda essa beleza”, disparou uma. “Você é uma mulher linda porque no seu olhar transparece a beleza do seu coração”, avaliou outro. “Pra que humilhar tanto assim?”, perguntou mais uma.

Viviane Araújo está longe das novelas desde o fim de “O Sétimo Guardião”, no último mês de maio. Nos últimos meses, rodou o Brasil com Eri Johnson, seu parceiro no espetáculo “Quem é Quem”.

Agora, o foco é o Carnaval 2020. A beldade será rainha de bateria do Salgueiro, no Rio de Janeiro, e da Mancha Verde, em São Paulo. Solteira, Viviane Araújo contou ao TV Fama que não está procurando um companheiro no momento. “Não estou muito preocupada”, garantiu.

TV Fama