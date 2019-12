Viúva de Gugu Liberato vai à Justiça por herança, diz colunista

A morte de Gugu Liberato no dia 22 de novembro pegou o mundo de surpresa e foi manchete em todos os jornais do Brasil. Quase um mês após o falecimento, o caso volta ao noticiário: Rose Miriam Souza di Matteo, mãe de três filhos do apresentador, irá cobrar judicialmente sua parte nos bens.

Leia também: Família de Gugu Liberato deixa última mensagem

A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. Segundo a jornalista, Rose Miriam não está contemplada no atual testamento, assinado por Gugu em 2011, e irá acionar a Justiça pedindo o reconhecimento de união estável com o apresentador.

Os filhos de Gugu já têm direito a metade dos bens, os outros 50%, que fazem parte do testamento, foi dividido em quatro partes iguais. Cada filho fica com uma e a última será reservada aos sobrinhos do apresentador. Se Rose Miriam tiver sucesso no caso, ela também passará a ser herdeira.



Foto: Divulgação

Relembre o caso

Gugu caiu de uma altura de quatro metros na casa onde morava com a família em Orlando. Familiares comunicaram a morte dele 48 horas depois do acidente

Antônio Augusto Moraes Liberato nasceu na Lapa, bairro de classe média de São Paulo. Era filho de portugueses. Muito fã de Silvio Santos, com quem sempre manteve amizade, aos 13 anos se aproximou do apresentador e aos 14, começou a trabalhar em televisão, como auxiliar de produção na TV Globo.

Mas foi na década de 80, já no SBT, que o menino se tornaria Gugu Liberato e um dos principais apresentadores da televisão. Ganhador de prêmios como disco de ouro, 11 estatuetas do Troféu Imprensa e o Troféu Internet, o apresentador era criativo e popular. Chegou a cursar dois anos de odontologia, mas desistiu e acabou se formando em jornalismo. Gugu também atuou em vários filmes e era cantor.

Os últimos trabalhos do apresentador foram na RecordTV, onde estava desde 2003. Atualmente apresentava os realities shows Power Cupple Brasil e Canta Comigo. Aos 60 anos de idade, Gugu deixa esposa com quem teve 3 filhos, João Augusto de 18 anos e as gêmeas Marina e Sophia de 15 anos, a mãe, dona Maria do Céu, de 90 anos e milhares de fãs em luto.

TV Fama