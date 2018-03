A atriz americana Viola Davis ("Histórias cruzadas" e "How to get away with murder") fez nesta terça-feira (20) uma homenagem à vereadora Marielle Franco, morta a tiros na semana passada no Rio. O motorista que estava com ativista, Anderson Pedro Gomes, também foi morto na ação.

Viola Davis faz homenagem a Marielle Franco: 'Mulher corajosa'. (Foto: Reprodução/Instagram)



"Acabo de saber sobre esta mulher corajosa, #MarielleFranco, que lutou pelos direitos dos pobres nas favelas", escreveu no Twitter a ganhadora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por "Um limite entre nós" (2016). "Eu apoio e luto com vocês, Brasil!!"

Viola é ganhadora do Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo filme 'Um limite entre nós'. (Foto: Reprodução/Instagram)

Neste domingo (18), outra artista estrangeira já havia lembrado Marielle. Em show na Praça da Apoteose, no Centro do Rio, a cantora Katy Perry exibiu no telão uma foto de Marielle.

Ela também recebeu no palco a irmã e a filha da vereadora.

Após abraçá-las, Katy ficou entre as duas e pediu um momento de silêncio para homenagear a parlamentar.

Katy Perry abraça filha de Marielle Franco enquanto foto da vereadora é projetada em telão no Rio (Foto: Reprodução/TV Globo)



G1