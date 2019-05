"Vingadores: Ultimato" ultrapassa bilheteria de "Avatar" nos EUA

Em sua caça à maior bilheteria de todos os tempos, "Vingadores: Ultimato" já havia batido "Avatar" na velocidade em que atinge suas marcas, e agora conseguiu mais uma vitória importante em relação ao filme de James Cameron. O longa da Marvel passou o "concorrente" no mercado dos Estados Unidos e é o segundo mais visto do país em todos os tempos.

(Foto: reprodução da internet)

Agora, "Vingadores" totaliza US$ 771 milhões só nos EUA, enquanto Avatar teve US$ 760 milhões. O líder é "Star Wars: O Despertar da Força", com US$ 936 milhões.

No total mundial, "Avatar" segue como líder, com US$ 2,788 bilhões, contra US$ 2,534 bilhões do blockbuster da Marvel.

Da segunda para a terceira semana, "Ultimato" desacelerou em 60% as vendas de ingressos, tornando mais complicada a briga pelos dois recordes: de maior bilheteria nos EUA, que já seria um grande feito, e o geral, de "Avatar". A esperança é que ele fique longo tempo em cartaz e que, lentamente, encoste nos concorrentes.

Uol