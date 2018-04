Vingadores: Sebastian Stan confirma aparição de atores especulados

Sebastian Stan, o soldado invernal, falou em entrevista ao Independent sobre as filmagens de Vingadores: Guerra Infinita e confirmou a aparição de diversos atores que eram apenas especulados no elenco no filme. Veja a declaração:

"Nós fizemos uma cena, eu acho, que tínhamos todo mundo ali. Eu não posso falar muito da cena, mas demorou três meses para ser planejada para ter todos juntos. Você olhava ao redor e via todo mundo, desde Samuel L. Jackson a Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Todos estavam lá".

Foto: Reprodução/Marvel

Vingadores: Guerra Infinita chega aos cinemas em 26 de abril e Vingadores 4 está marcado para 2 de maio de 2019.

Omelete