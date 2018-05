Vingadores se torna a maior bilheteria de um filme de super-heróis

Além de ficar no topo da bilheteria americana – confira os números, Vingadores: Guerra Infinita se tornou o maior filme de super-heróis de todos os tempos. A produção arrecadou US$ 1.606,8 bilhão até agora e está em quinto lugar no ranking mundial, atrás apenas de:

Avatar (US$ 2.788 bilhões)



Titanic (US$ 2.187 bilhões)



Star Wars: O Despertar da Força (US$ 2.068 bilhões)



Jurassic World (US$ 1.671 bilhão)



Como nenhuma dessas produções é de super-heróis, o filme se torna o primeiro na categoria, ultrapassando o primeiro Vingadores (US$ 1.518 bilhão).

Foto: Reprodução/Marvel Studios

Com a ajuda da China, o filme arrecadou US$ 343 milhões no mercado internacional esta semana e se, se continuar nesse passo, deve alcançar os US$ 2 bilhões em breve. Fique ligado no Omelete para conferir as atualizações na bilheteria.

Vingadores: Guerra Infinita está em cartaz nos cinemas e Vingadores 4 está marcado para 2 de maio de 2019.

Omelete