Vingadores: Guerra Infinita quebra a marca de US$ 1 bilhão em tempo recorde

Vingadores: Guerra Infinita alcança ao fim dessa sexta-feira (4) mais um recorde histórico para a Disney. O novo capítulo do Universo Cinematográfico Marvel é o filme a ultrapassar mais rápido a marca de US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais; apenas 10 dias.

O recorde anterior também pertencia à Disney, mas não à Marvel. Como a passagem de bastã..., digo, sabre de luz do início da semana já indicava, essa marca era da Lucasfilm: Star Wars - O Despertar da Força chegou ao seu primeiro bilhão de dólares em 12 dias.

Foto: Reprodução/Marvel

O filme dirigido pelos irmãos Joe e Anthony Russo fechou a quinta-feira com US$ 905,1 milhões, sendo US$ 338,4 milhões somente nos Estados Unidos, onde também bateu a marca do Episódio 7 de Star Wars como a maior estreia de todos os tempos: US$ 257,8 milhões.

No resto do mundo, Avengers: Infinity War já soma US$ 556,7 milhões — números impressionantes haja vista que a estreia do filme na China (segundo maior mercado global, atrás apenas de Hollywood) só acontecerá na próxima sexta-feira, 11 de maio.

Adoro Cinema