Em entrevistas recentes, Paul Bettany, Tom Holland e Tom Hiddleston falaram sobre os segredos em torno de Vingadores: Guerra Infinita: "O sigilo desse filme se estendeu, dessa vez, ao elenco. Nós lemos roteiros falsos, com viradas falsas que nunca filmamos. Depois falamos com os diretores e eles diziam 'sabe todas aquelas coisa no final? Não vão acontecer'", disse Bettany.



Poster divulgado do longa. Foto: Reprodução/Marvel

Já Tom Holland falou novamente que não teve acesso à história completa: "Eu falei pra todo mundo: não tive autorização para ler o roteiro. Fiquei no set trabalhando com atores e atrizes que eram apenas bolas de tênis, então eu ficava mandando mensagens para as pessoas 'hey, você está nessa cena com o Homem-Aranha?'. Então tive que fazer muita pesquisa nos bastidores para descobrir o que eu estava fazendo".

Hiddleston também ressaltou que o esquema foi diferente de tudo o que ele já viveu na Marvel: "O motivo pelo qual eles não estão exibindo todo o filme é porque muita coisa acontece nele - coisas que nunca aconteceram antes no Universo Cinematográfico da Marvel - isso é mais empolgante se todas as pessoas no mundo assistirem ao mesmo tempo. Então isso é novo pra mim, depois de estar na Marvel por um tempo".

Vingadores: Guerra Infinita chega aos cinemas em 26 de abril de 2018 e Vingadores 4 está marcado para 2 de maio de 2019.

Omelete