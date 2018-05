Vingadores | Fã morre de ataque do coração durante sessão na Índia

De acordo com o The Times of India, um fã morreu, possivelmente de ataque do coração, em uma sessão de Vingadores: Guerra Infinita na Índia.

Peddapasupula Baasha tinha 43 anos e trabalhava em um canteiro de obras. Ele foi ao cinema como parte das celebrações do dia 1º de maio e continuou sentado depois que o filme terminou. Os funcionários do cinema acreditaram que ele tinha ficado lá para ver a cena pós-créditos, e só perceberam o que tinha acontecido após tirarem os óculos 3D. A polícia local está investigando o caso, mas acredita que ele tenha morrido de causas naturais ou ataque do coração.

Foto: Divulgação/Marvel

Vingadores: Guerra Infinita já está em cartaz nos cinemas e Vingadores 4 está marcado para 2 de maio de 2019.

Omelete