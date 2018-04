Vingadores: Equipe do longa indica possível aparição de Samuel L. Jackson

Apesar de Samuel L. Jackson ter negado aparição nos próximos dois filmes dos Vingadores, o Slash Films notou que a lista de equipe técnica (disponível no Imdb) de Vingadores: Guerra Infinita traz dois nomes com associação direta ao ator. São eles:

Uma chamada de dublês anunciada no ano passado também aumentou rumores da aparição do ator no filme.

Foto: Reprodução/ Marvel

Nick Fury está confirmado, no entanto, em Capitã Marvel, que tem estreia marcada para 14 de março de 2019.

Vingadores: Guerra Infinita chega aos cinemas em 26 de abril de 2018 e Vingadores 4 está marcado para 2 de maio de 2019.

