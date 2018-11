'Vingadores' e 'Shadowhunters' lideram premiação do People's Choice

O filme "Vingadores: Guerra Infinita" liderou a premiação do People's Choice Awards, na noite deste domingo (11), ao lado da série de TV "Shadowhunters: Instrumentos Mortais". Ao todo, as duas produções conquistaram três prêmios cada.

O último longa da franquia "Vingadores" foi escolhido como melhor filme, melhor filme de ação e melhor atriz de cinema de 2018, com Scarlett Johansson. Ele também concorria a três outros prêmio, incluindo o de melhor ator de cinema, com Chris Helmsworth e Robert Downey Jr., que ficou para "Pantera Negra".

Também abordando a história de super-heróis da Marvel, "Pantera Negra" levou os prêmios de melhor ator de cinema, com Chadwick Boseman, e melhor astro em filme de ação, com a atriz Danai Gurira.

Foto: Divulgação/Marvel

Já na televisão, os destaques ficaram para "Shadowhunters: Instrumentos Mortais", que ganhou como melhor programa de TV; melhor ator de TV, com Harry Shum Jr.; e melhor atriz de TV, com Katherine McNamara. O programa também concorria como a série mais viciante, cujo vencedor ainda não foi divulgado.

A premiação, que foi transmitida pela primeira vez pelo canal E! -antes era transmitida pela CBS-, ganhou novas categorias, chegando a 43, mas nem todas foram anunciadas na cerimônia deste domingo, que aconteceu em Santa Mônica, na Califórnia, EUA. Elas deverão ser confirmadas pelo canal posteriormente.

Assim, "Vingadores" e "Shadowhunters" ainda podem perder o título de grandes campeões da noite, já que a cantora Ariana Grande e o grupo coreano BTS concorriam a quatro prêmios. A boy band já venceu o prêmio de melhor grupo musical de 2018 e aguarda o anúncio dos vencedores de categorias com melhor música.

Ainda na área musical, o destaque até agora foi a cantora Nick Minaj, que levou dois prêmios: melhor artista de música em 2018 e melhor álbum, com "Queen". Já na TV, Keeping up With the Kardashian foi escolhido melhor reality e Khloé Kardashian, a maior estrela de reality.

Nos agradecimentos, as irmãs Kardashian aproveitaram para falar sobre o incêdio que provocou a evacuação de áreas em Malibu, nos últimos dias. Kim e Kourtney estão entre as celebridades afetadas, assim como o cineasta Guillermo del Toro, e o ator Gerard Butler. "Nossos corações estão partidos", disse Kim ao receber o prêmio com as irmãs e a mãe.

Também falaram sobre o incêndio e homenagearam os bombeiros envolvidos Victoria Beckhan e Melissa McCarthy, que foram as homageadas da noite, ao lado de Bryan Stevenson, ativista pelo direito dos negros, que acabou sendo aplaudido de pé durante a cerimônia.

A brasileira Barbara Evans acompanhou a cerimônia a convite do E! Brasil e acabou entrando para a lista de mais bem vestidas do E! americano. Antes da cerimônia, ela falou sobre a série "Alto Leblon - Garotas do Rio", que estrelará em 2019, no canal.

"Somos quatro meninas, com vidas completamente diferentes, mas a gente se ajuda, sempre batalhando pelos nossos objetivos, nossos sonhos. Eu entro no mundo delas e elas no meu. Tem briga pra caramba, tem tudo que você possa imagina, até a minha mãe [a ex-modelo Monique Evans]", contou à reportagem.

Confira todos os vencedores da noite:

Grupo Favorito de 2018: BTS



Artista Feminina de 2018: Nicki Minaj



Artista Masculino de 2018: Shawn Mendes



Álbum do Ano de 2018: “Queen” – Nicki Minaj



Música do Ano de 2018: “IDOL” – BTS



Artista Latino de 2018: CNCO



Artista Country de 2018: Blake Shelton



Clipe do Ano de 2018: “IDOL” – BTS



Turnê de 2018: “Reputation Tour” – Taylor Swift



Artista mais estiloso de 2018: Harry Styles



Filme de 2018: ‘Vingadores: Guerra Infinita’



Filme de Comédia de 2018: ‘Meu Ex é um Espião’



Filme de Ação de 2018: ‘Vingadores: Guerra Infinita’



Filme de Drama 2018: ‘Cinquenta Tons de Liberdade’



Filme Família de 2018: ‘Os Incríveis 2’



Ator de Cinema de 2018: Chadwick Boseman, ‘Pantera Negra’



Atriz de Cinema de 2018: Scarlett Johansson, ‘Vingadores: Guerra Infinita’



Estrela de Drama de 2018: Jamie Dornan, ‘Cinquenta Tons de Liberdade’



Estrela da Comédia de 2018: Melissa McCarthy, ‘Alma da Festa’



Estrela de Ação de 2018: Danai Gurira, ‘Pantera Negra’



Série de TV de 2018: ‘Shadowhunters: The Mortal Instruments’



Série dramática de 2018: ‘Riverdale’



Série de comédia de 2018: ‘Orange Is the New Black’



Revival de 2018: ‘Dynasty’



Reality Show de 2018: ‘Keeping Up With the Kardashians’



Reality de competição de 2018: ‘The Voice’



Ator de TV de 2018: Harry Shum Jr., ‘Shadowhunters: The Mortal Instruments’



Atriz de TV de 2018: Katherine McNamara, ‘Shadowhunters: The Moral Instruments’



Ator/Atriz dramático da TV de 2018: Mariska Hargitay, ‘Law & Order: SVU’



Ator/Atriz de comédia da TV de 2018: Jim Parsons, ‘The Big Bang Theory’



Talk Show Diurno de 2018: ‘The Ellen DeGeneres Show’



Talk Show Noturno de 2018: ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’



Competidor de 2018: Maddie Poppe, ‘American Idol’



Estrela de Reality Show de 2018: Khloé Kardashian, ‘Keeping Up With the Kardashians’



Série maratonável de 2018: ‘Shadowhunters: The Mortal Instruments’



Série de ficção/fantasia de 2018: ‘Wynonna Earp’



Celebridade de 2018 nas redes sociais: BTS



Estrela Popular de 2018: Shane Dawson



Influenciadora de Beleza de 2018: James Charles



Celebridade Animal de 2018: Crusoe the Celebrity Dachshund



Comediante de 2018: Kevin Hart



Esportista de 2018: Serena Williams



Podcast Pop de 2018: Scrubbing in With Becca Tilley & Tanya Rad



FolhapressO DIAFernanda Pereira Neves