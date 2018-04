Vingadores 4 | Título do filme já está definido, garantem diretores

Os Irmãos Russo, diretores de Vingadores: Guerra Infinita, garantiram que o título do próximo filme dos heróis já está definido. Em entrevista à Bustle, os cineastas falaram sobre o próximo longa da franquia.

“Nós temos um nome, apenas não anunciamos ainda. E acredito que chegamos a esse nome bem cedo no desenvolvimento do projeto. Ele fala diretamente com o coração da história”, afirmou Anthony Russo.

Foto: Divulgação/Marvel

Futuro

Os roteiristas de Vingadores: Guerra Infinita, Christopher Markus e Stephen McFeely, falaram sobre o que o público pode esperar de Vingadores 4. Em entrevista ao THR, os escritores foram perguntados se esse será o último trabalho da dupla na Marvel e eles aproveitaram para elogiar o quarto filme da franquia.

“Se for, estamos felizes de como foi. Pois, garoto, Vingadores 4 é, se qualquer coisa, melhor do que vocês viram”, afirmou McFeely. “E maior”, completou Markus.

Eles recentemente foram confirmados como co-presidentes de história da nova empresa dos Irmãos Russo, chamada AGBO. “Adoraríamos voltar a Marvel um dia, se eles nos quiserem. Mas nesse momento temos esse novo e estranho trabalho, onde podemos ajudar vários outros projetos e escrever os nossos. É um cenário dos sonhos”, completou McFeely.

Pela Marvel, eles escreveram Thor: O Mundo Sombrio, Capitão América: Soldado Invernal, Capitão América: Guerra Civil, Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores 4.

Vingadores: Guerra Infinita já está em cartaz nos cinemas e Vingadores 4 está marcado para 2 de maio de 2019.

Omelete