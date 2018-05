Vingadores 4 | Revelada a primeira sinopse do filme

O mundo pode estar se recuperando dos efeitos de Avengers: Infinity War, mas a Marvel Studios não para. No próximo ano, Os Vingadores 4, ainda sem título divulgado, chegará aos cinemas, e o sucesso épico trará o MCU para um enorme clímax. E, graças a uma nova edição da License Global, temos a nossa primeira sinopse de enredo para o filme.

A primeira sinopse divulgada diz que, “A culminação de 22 filmes interconectados a quarta edição da saga dos Vingadores atrairá platéias para testemunhar o ponto de virada desta jornada épica. Nossos amados heróis entenderão verdadeiramente quão frágil é essa realidade e os sacrifícios que devem ser feitos para sustentá-la ”.

Para qualquer pessimista lá fora, esta sinopse da trama parece ser o negócio real. Pode ser um começo, mas o License Global é a publicação que deu ao mundo a primeira sinopse de Avengers: Infinity War.



Foto: Reprodução/ Marvel/ Divulgação

Olhando para esta sinopse, algumas coisas se destacam. Por um lado, o MCU tem um número impressionante de filmes em seu currículo. A enorme franquia começou em 2008 com o Iron Man e culminará com o Avengers 4 depois de mais de 20 filmes. A descrição vaga também sugere que um "ponto de virada" virá para os heróis quando eles começarem a entender a fragilidade de sua realidade. O mais assustador de tudo é a menção dos sacrifícios da sinopse. Parece que as vidas que Thanos enfrentou em Avengers: Infinity War não serão os únicos perdidos no MCU, e aqueles que estão saindo podem facilmente ser um dos heróis originais do MCU.

Avengers: Infinity War ficou em primeiro lugar no ranking definitivo de todos os 19 filmes da Marvel Cinematic Universe da ComicBook.com. Quanto ao futuro do Universo Cinematográfico Marvel, aqui estão alguns dos filmes que o Avengers 4 provavelmente montará.

Avengers: Infinity War está jogando nos cinemas. Outros próximos filmes da Marvel Cinematic Universe incluem Ant-Man e o Wasp em 6 de julho, o Capitão Marvel abre em 8 de março de 2019, o quarto filme dos Vingadores em 3 de maio de 2019, a sequência de Spider-Man: Homecoming em 5 de julho de 2019 e guardiões da galáxia vol. 3 em 2020.

Comic Book