Vingadores 4 | Irmãos Russo desmentem teoria famosa dos fãs

Em entrevista ao Screen Rant, Joe e Anthony Russo desmentiram uma teoria dos fãs, de que Vingadores 4 ou Vingadores: Guerra Infinita poderiam mostrar uma realidade alternativa. A especulação começou após a divulgação de fotos do set que mostram o Homem-Formiga (Paul Rudd) no que parece ser a batalha de Nova York, do primeiro longa da equipe.

Foto: Reprodução/Marvel

“Não há cenários ‘e se?’. Tudo o que acontece nesses filmes, acontece nesses filmes. Não existe algo como uma ‘realidade em potencial’. Não afeta a história. Se acontece, acontece. Queremos nos comprometer com a narrativa e a forma mais completa de fazer isso é não nos permitirmos coisas como, ‘ah, era tudo um sonho da realidade’”, disse Joe.

“As apostas são bem altas para esses filmes. Queremos honrar isso e nos comprometer com essas apostas”, completou Anthony.

Vingadores: Guerra Infinita chega aos cinemas em 26 de abril de 2018 e Vingadores 4 está marcado para 2 de maio de 2019.

Omelete