Vingadores 4: Diretores falam sobre trama do Capitão América no MCU

Joe e Anthony Russo foram chamados pela Marvel para dirigir Capitão América: O Soldado Invernal, que estreou em 2014. De inicio, muitos fãs ficaram preocupados, já que os diretores só haviam dirigido algumas séries de comédia e não tinham experiência com uma produção gigantesca. Contudo, o filme se tornou um dos favoritos dos fãs da Marvel e até hoje os irmãos Russo são considerados, por muitos, os melhores diretores trabalhando na Marvel Studios. Agora, eles tiveram o grande trabalho de dirigir Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores 4.



Capito América em novo poster de Guerra Infinita. Foto: Reprodução/Marvel

Em uma nova entrevista, os diretores falaram sobre como Vingadores 4 encerra a história do Capitão América no Universo Cinematográfico da Marvel que eles começaram em Capitão América: O Soldado Invernal:

“Para nós, isso foi o desafio de contar uma história, mas também completar a jornada pessoal que começamos a contar em Soldado Invernal,” disse Joe Russo. “Então a história que começou em Soldado Invernal e acaba em Vingadores 4 é, tem um arco muito pessoal para nós. Eu acho que você vai entender nosso ponto de vista como cineastas e quem nós somos como pessoas quando você assiste esses filmes juntos”.

Eles também falaram sobre a boa recepção de O Soldado Invernal e como a recepção do filme foi importante para eles: “Sim, isso foi uma revelação para nós, para ser honesto com você, porque não sabíamos [o que aconteceria] quando pegamos o Soldado Invernal”. disse Anthony. “Sabíamos porque queríamos fazer o filme. Sabíamos que amamos o personagem. Sabíamos onde queríamos levar ele quando pegamos o filme e o que queríamos fazer com o filme. Mas não sabíamos como as outras pessoas no filme iriam responder. Então, ter o filme bem-recebido daquela maneira foi uma validação para Joe e eu, que deveríamos apenas seguir nossos instintos e nossa paixão pelo material e ir com isso. E esperamos que é isso o que passaremos para os espectadores”.

