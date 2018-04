Vingadores 3 e 4 terão grande influência na sequência de Homem-Aranha

Em entrevista ao io9, Kevin Feige afirmou que Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores 4 terão grande influência em Homem-Aranha: De Volta ao Lar 2:

“Da mesma forma que Guerra Civil [influenciou], com ele indo ao aeroporto e voltando para a escola, o chamado ‘De Volta ao Lar’, os dois filmes de Vingadores que precedem vão influenciar, provavelmente ainda mais, o próximo filme”.

Foto: Disney/Divulgação

Além disso, Peter Parker (Tom Holland) deve passar por vários países no longa: “Começamos a filmar no começo de julho. Filmamos em Londres. Fizemos o primeiro em Atlanta. Já fizemos outros filmes em Londres e, sim, o Homem-Aranha vai passar um tempo em Nova York, mas ele também irá para outras partes do mundo”.

Homem-Aranha: De Volta ao Lar chegou aos cinemas em julho e o segundo filme tem lançamento marcado para 5 de julho de 2019.

Omelete