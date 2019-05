Vídeo mostra Daniel cantando com seu irmão que tem paralisia cerebral

O cantor Daniel, 50, sempre falou, em entrevistas, sobre o seu irmão Gilmar, que sofre de paralisia cerebral desde a infância. Nesta semana, ele publicou um vídeo em suas redes sociais cantando ao lado dele.



"Momento único de família", escreveu Daniel, na legenda do vídeo em que canta com Gilmar. Em entrevistas, o sertanejo sempre relatou que a doença do irmão o incentivou a investir na carreira de cantor.





"Ele se alegrava me ouvindo cantar", lembra o sertanejo. "Isso realmente fortaleceu, e muito, a minha certeza de que a minha vida seria cantar, ser cantor um dia", contou Daniel, em uma entrevista ao programa Mariana Godoy Entrevista, da Rede TV!

Amigos do sertanejo, como Rick Solo, Alexandre Pires e Cesar Menotti encheram os comentários de corações com o registro de Daniel. E os fãs se derreteram: "Como não Amar vc Daniel... luz por onde passa".

Folhapress