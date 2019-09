Vídeo: Homem invade palco durante show de Anitta, e cantora foge assustada

A cantora Anitta, 26, passou por um susto na noite desta sexta-feira (13), quando um homem invadiu o palco em que ela se apresentava no Vale Music Festival, em São José dos Campos, no interior paulista. A cantora chegou a deixar o local correndo, enquanto seguranças retiravam o invasor. Veja abaixo:





O incidente aconteceu enquanto Anitta cantava a música "Ao Vivo e a Cores", gravada em parceria com a dupla Matheus e Kauan. O homem não chegou a encostar na cantora, mas se aproximou de forma séria e chegou a abrir os braços antes de ser contido por seguranças.

Vários fãs gravaram o momento e divulgaram em redes sociais. "Muitas emoções nesse show de hoje, galera. Obrigada pelo carinho de vocês, que festa linda. Ah! se eu não tivesse que trabalhar amanhã...", afirmou a cantora ao retornar ao palco.

Anitta fez show no interior de São Paulo/ Foto: Reprodução Instagram

Nesta semana, Anitta já tinha movimentado as redes sociais por conta da divulgação de imagens de seu novo clipe com o cantor Vitão, em que os dois aparecem se beijando. Após a repercussão, a cantora comentou em sua conta no Instagram, mostrando beijos que já fez em outros trabalhos.