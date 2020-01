Vídeo de Grazi e Caio Castro dando selinho circula nas redes sociais

Apesar de Caio Castro, 30, e Grazi Massafera, 37, não assumirem a relação publicamente, um vídeo dos atores dando selinho foi publicado nas redes sociais neste domingo (19), por um amigo dos dois.



Na gravação, Castro visita Massafera durante um ensaio fotográfico e assim que chega no local, troca um beijo discreto com a atriz. Os rumores de que os dois estão namorando estão circulando desde outubro do ano passado.

Os atores foram vistos juntos pela primeira vez durante durante o Rock in Rio 2019, e desde então estão sempre juntos. No Réveillon, Castro e Massafera viajaram para a praia de Carneiros, em Pernambuco, aonde passaram a virada do ano com amigos.

Em entrevista ao canal no YouTube da atriz Giovanna Ewbank, Caio Castro fez mistério ao ser questionado sobre sua vida amorosa e afirmou que "status limitam", mas completou que o coração está sempre preenchido. Ele ainda disse que não planeja muito as coisas, mas que em dez anos espera estar casado e ter uns dois filhos.

Massafera foi casada até 2013 com Cauã Reymond, 39, com quem teve uma filha Sofia, 7. A atriz está solteira desde fevereiro, quando terminou o namoro de cerca de três anos com Patrick Bulus. Já o último namoro de Castro foi com a modelo Mariana D'Ávila, e terminou no fim de 2018.

Folhapress