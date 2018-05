Venda de ingressos despenca devido à greve do caminhoneiros

A crise de abastecimento no País não afetou apenas os postos de gasolina e os supermercados. Os cinemas brasileiros sofreram um esvaziamento neste fim de semana, justificado tanto pela dificuldade de deslocamento quanto pela alta dos preços dos produtos, que certamente fizeram com que muitos espectadores limitassem os gastos com cultura.

Foto: Reprodução/20th Century Fox

De acordo com o Filme B, a arrecadação foi 64% menor do que a semana anterior, e 41% inferior em número de espectadores, mesmo com três grandes produções em cartaz. Alguns filmes chegaram a perder 96% da arrecadação em uma semana (caso de Desejo de Matar), enquanto outros perderam 90% ( Verdade ou Desafio ) e 85% ( A Noite do Jogo ).

Deadpool 2 , líder da semana anterior, continuou em primeiro lugar, com 493 mil espectadores (-65% em relação à semana anterior), e 2,6 milhões de espectadores acumulados em duas semanas. Ele é seguido pelo estreante Han Solo - Uma História Star Wars (234 mil espectadores) e por Vingadores - Guerra Infinita (222 mil espectadores, e 13,6 milhões de ingressos vendidos em cinco semanas).

O top 5 foi completado pelo drama religioso Paulo, Apóstolo de Cristo (29,6 mil espectadores) e pela animação infantil A Abelhinha Maya - O Filme (16,3 mil espectadores). Entre as demais estreias da semana, a comédia romântica nacional Alguém Como Eu em sétimo lugar (12 mil espectadores), enquanto o drama americano Tully , estrelado por Charlize Theron, veio logo atrás, na oitava colocação (10 mil espectadores).

Adoro Cinema