Velozes e Furiosos | Diretor quer retornar para o último filme da franquia

Quase 17 anos depois do lançamento do primeiro Velozes e Furiosos, o diretor Rob Cohen afirmou que gostaria de comandar o décimo e último filme da franquia. "Sempre desejei que a Universal me chamaria para dirigir o último", disse ao Screen Crush.

Antes do Velozes e Furiosos 10, que tem estreia marcada para abril de 2021, o estúdio lançará outros dois filmes: o derivado centrado em Hobbs (Dwayne "The Rock" Johnson) e Shaw (Jason Statham), em abril de 2019, e Velozes e Furiosos 9, em abril de 2020.

Filme mais recente da franquia, Velozes e Furiosos 8 chegou aos cinemas em abril de 2017 e arrecadou US$ 1,2 bilhão na bilheteria mundial.



Banner de divulgação do Velozes e Furioso 8, que contou com a participação da Atriz Charlize Theron. Foto: Divulgação/Universal filmes

Franquia

O primeiro filme da franquia contava a história de Dominic Toretto (Vin Diesel), o líder de uma gangue de corridas de ruas em Los Angeles que está sendo investigado pela polícia por roubo de equipamentos eletrônicos. Para investigá-lo é enviado Brian O'Conner (Paul Walker), que se infiltra na gangue na intenção de descobrir se Toretto é realmente o autor dos crimes e se há alguém mais por trás deles.

Com o sucesso do primeiro filme, logo vieram os outros sete filmes, com enfoques diferenciados mas sempre tendo as corridas ruas como base para trama.

Omelete