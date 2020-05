Veja quais os cantores que realizam lives no Dia das Mães

No Dia das Mães, comemorado no próximo domingo (10), vários artistas irão se apresentar em lives para homenagear as mamães. A distância causa pela pandemia do novo coronavírus vai unir fãs entorno de grandes sucessos da música brasileira.

Há opções para os mais diferentes gostos: Do romantismo de Roberto Carlos e Fábio Jr,, passando pela moda sertaneja de Michel Teló e Daniel, até o samba de Zeca Pagodinho e a batida de Anitta e Ivete Sangalo.

As lives especiais começam já nesta sexta-feira (8) com Fábio Jr., a partir das 21h30. "Vamos cantar, conversar e matar as saudades", diz o cantor. Ele afirma que o show será intimista, terá interação com os internautas e grandes hits no repertório, como "Alma Gêmea", "Caça e Caçador", "Só Você", "20 e Poucos Anos" e "Dias Melhores".

Dois shows online serão transmitidos também na TV. A partir das 15h deste domingo (10), a Globo exibe os primeiros 45 minutos do especial Roberto Carlos em Casa - a apresentação na íntegra poderá ser vista no Multishow e no Globoplay, que estará aberto para não assinantes, e também nos canais oficiais do Multishow e de Roberto Carlos no YouTube.

"Nesse dia das mães estaremos juntos através das telas dos computadores, celulares e TVs. Não se esqueçam da importância de ficarem em casa, manterem o distanciamento social e usarem máscaras", afirma o músico.

Já a Band leva ao ar, a partir das 15h45, a live comandada pelo cantor Daniel, que também poderá ser ouvida pelas rádios Band FM e Nativa FM. "Vamos relembrar canções da minha história desde a época com o querido e saudoso João Paulo. Vamos comemorar juntos esse dia espalhando paz e muito amor", diz o cantor. No repertório, clássicos como "Estou Apaixonado", "Eu me Amarrei", "Romaria" e "A Loira do Carro Branco".

Mais cedo, também no domingo, será a vez de Michel Teló, às 13h, levar o programa Bem Sertanejo para a internet, em uma apresentação em homenagem às mães. Para quem gosta de samba, no mesmo horário tem Zeca Pagodinho. Na apresentação, ele vai relembrar seus grandes sucessos como " Verdade", "Deixa a Vida me Levar", "Coração em Desalinho", "Isolado do Mundo", "Patota de Cosme" , " Brincadeira Tem Hora", entre outros. Ele também vai apresentar músicas do mais novo CD " Mais Feliz".

Ainda no mesmo dia tem mais samba com o grupo Bom Gosto, às 16h. Na sequência, às 16h30 é a vez de Anitta se apresentar em prol do programa social Mães da Favela, da Cufa (Central Única das Favelas). Ivete Sangalo encerra os shows online do Dia das Mães, às 18h, diretamente da casa da cantora na Praia do Forte, na Bahia.





Veja lista completa

Live do Fábio Jr. - Sexta (8), às 21h30

YouTube oficial do cantor (www.youtube.com/user/fabiojr) No portal R7 (R7.com) e redes sociais R7

Live do Daniel Boaventura - Sábado (9), às 19h

YouTube oficial do cantor (www.youtube.com/user/danielboaventura)

Live do Bem Sertanejo com Michel Teló - Domingo (10), às 13h

YouTube ( www.youtube.com/user/micheltelo11)

Live do Zeca Pagodinho - Domingo (10), às 13h

YouTube oficial do cantor (www.youtube.com/user/ZecaPagodinhoficial)

Live do Roberto Carlos - Domingo (10), às 15h

Globo (os primeiros 45 minutos da apresentação), Multishow e Globoplay (na íntegra) e no YouTube do cantor (www.youtube.com/robertocarlosoficial)

Live do Daniel - Domingo (10), às 15h45

Band e nas rádios Band FM e Nativa FM, no YouTube oficial do cantor (www.youtube.com/user/danieloficial) e com reapresentação às 20h30, no canal Terraviva

Live Roda de Samba com o grupo Bom Gosto - Domingo (10), às 16h

YouTube oficial da banda (www.youtube.com/user/BomGostoOficial)

Live da Anitta - Domingo (10), às 16h30

YouTube oficial da cantora (www.youtube.com/user/anittaoficial)

Live da Ivete Sangalo - Domingo (10), às 18h

YouTube oficial da cantora (www.youtube.com/user/ivetesangaloficial)

Folhapress