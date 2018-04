Validuaté lança novo álbum em show no Teatro 4 de Setembro

Neste domingo, dia 15, o Teatro 4 de Setembro recebe o primeiro show especial do novo álbum da banda Validuaté, o Manual de Instruções Para. O novo trabalho foi lançado mundialmente em todas as plataformas digitais em março, e traz doze faixas inéditas e mais o sucesso "O Baile". O álbum apresenta uma sonoridade mais madura, moderna e ao mesmo tempo revisita tradições de brasilidade. Um disco pop, mas com toda a poética já conhecida da Validuaté.

Dentre as canções, destaque para as novas parcerias como "Love", com letra do grande poeta e compositor Salgado Maranhão, "Poeira de Estrelas" e "Seu Desejo é uma Ordem" com letra do poeta e compositor Glauco Luz, "O Escuro" com letra do poeta e ex-integrante da banda, Thiago E, "Estrela e Mar", música de Davi Scooby, ex-baixista da banda e produtor do disco, com letra do Zé Quaresma, e a jovem-guarda "Na Hora do Rei", parceria de Zé Quaresma com o cantor, compositor e ator baiano Zéu Britto, que também participa cantando a música. O casal de cantores e compositores Téo Ruiz e Estrela Leminski fazem participação especial em "Estrela e Mar" e "Dança Morena, respectivamente. A cantora Bia Magalhães participará do show cantando "O Escuro", mesma faixa em que também cantou no disco.



No show, além das canções no "Manual" a Validuaté apresentará os sucessos de trabalhos anteriores, como "A Lenda do Peixe Francês", "A Onda", "Eu te considerava tanto"e "Eu preciso de você".

Da Redação