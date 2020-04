Validuaté faz live acústico nesta quinta-feira (16)

Sem dúvida, esta é a live mais aguardada pelos piauienses. A Validuaté confirmou para esta quinta-feira (16) uma apresentação pela internet para os fãs matarem a saudade da banda. O encontro será acústico e está marcado para às 19 horas, no canal do quinteto no Youtube (YouTube.com/validuaté )



E a participação dos fãs é fundamental neste momento. Para isso, os amantes da Validuaté podem ir ao perfil da banda no Instragram e sugerir o que desejam ouvir. “Na hora, vou tentar responder a alguma interação nos comentários. A ideia é fazer 2 horas de música e que também possamos estabelecer alguma comunicação com o público, com informações relevantes dos órgãos de saúde. É provável que peçamos ajuda do público para atender a alguma instituição. No dia daremos mais detalhes”, conta Zé Quaresma, vocalista da Validuaté.



Quaresma cita que a banda discutiu muito sobre o formato que a live seria feita, levando em consideração, em especial, as recomendações dos órgãos de saúde para não quebrar o isolamento nem formar aglomerações.



O encontro está marcado para às 19 h e será transmitido pelo canal da banda no Youtube (Foto: Divulgação)

“Observamos como algumas [lives] têm sido feitas pela internet, e por saber que qualquer sofisticação na transmissão (mais câmeras, mesa de corte, luz, equipamento de som para captar todos os instrumentos) poderia exigir que mais pessoas se mobilizassem para isso, tanto músicos como profissionais dessas áreas de audiovisual”, conta.



O cantor afirma que a banda estava com muita vontade de fazer a transmissão, mas precisavam analisar a melhor forma de fazer isso sem colocar os músicos e demais colaboradores em risco.



“Já recebemos convites para realizar lives em outros espaços, mesmo com formação reduzida. Porém decidimos seguir à risca a recomendação de que todos permaneçam em casa, o que implica a não participação presencial dos demais músicos da Validuaté na live. É importante para a preservação da saúde de cada um, e um reforço no pedido ao público para que permaneça em casa, o máximo possível”, frisa Quaresma.



O vocalista comenta que, até o momento, não viu nenhuma live de bandas nacionais, apenas cantores e duplas que tocam com playback ou convidam um músico para acompanhar, além de uma equipe de suporte para fazer a transmissão.



“Também estávamos observando como as coisas estão acontecendo, e a conclusão que chegamos foi fazer algo simples, e manter esse contato com o público. Passar a mensagem de que todos devemos permanecer em casa é o mais importante”, salienta Zé Quaresma.



