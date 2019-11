Valesca Popozuda posa sensual em foto de biquíni

Valesca Popozuda fez a temperatura subir na tarde desta segunda-feira (18) ao compartilhar uma foto sensual em seu perfil no Instagram. Na imagem, a funkeira aparece deitada na areia da praia e dá uma puxadinha estratégica no biquíni, deixando em evidência a boa forma aos 41 anos.





Foto: Reprodução/Instagram

Na legenda, a gata interagiu com os seguidores. “E ai, amores. Quero saber como foi o fim de semana de vocês?”, questionou.

Nos comentários, os fãs foram só elogios para a musa. “Que sereia maravilhosa”, escreveu um. “Seria ainda melhor se estivesse ao seu lado aí na praia…”, declarou-se outro. “Mds do céu eu acho que eu estou apaixonada por essa deusa oh mulherão da p***”, acrescentou um terceiro.

Em entrevista recente ao TV Fama, Valesca comentou sobre a mudança para a casa da mãe e negou os boatos de que estaria passando por uma crise financeira. A funkeira, no entanto, negou estar na pindaíba e falou sobre os motivos da mudança: para cuidar da mãe, Regina Célia, que enfrenta problemas de saúde.

"Ela está com câncer de mama. Mas graças a Deus ela está bem agora", diz Valesca, que disse ter ficado furiosa com os boatos. "Queriam me atingir, mas acabaram atingindo a minha mãe".

TV Fama