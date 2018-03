Val Marchiori diz que não considera Jojo Todynho uma musa

Polêmica como sempre, Val Marchiori voltou a afirmar que não considera a funkeira Jojo Todynho uma "musa", durante entrevista concedida ao "TV Fama", da RedeTV!, nesta quarta-feira (28).

A nova declaração da socialite é uma reafirmação daquilo que Val já tinha dito nos bastidores do Baile da Vogue, quando soube que a funkeira –negra, de 1,50 m e pesando 90 kg– havia sido eleita uma das musas do evento.



"Tá louca? Tantas mulheres guapas, lindas por aí! Qual o critério?", questionou Val Marchiori

ao saber do título de Jojo. "Acho ela o máximo, assim... Mas musa, eu não sei! Ela como cantora é diferente, mas musa, não! Hello!", exclamou ela na ocasião, segundo o jornal Folha de S. Paulo. E concluiu: "É vero! Sorry".



Ao "TV Fama", Val deu a sua versão. "Ela tem o seu lugar, mas musa, não. Musa para mim são a Sabrina Sato, a Luciana Gimenez. Não é por ela ser negra ou acima do peso, até porque sou zero preconceito. Só não acho ela (sic) musa", justificou Val.

A socialite também contou que não curte o hit "Que tiro foi esse?", por considerar uma apologia ao crime.

