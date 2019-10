Usuários do Instagram não poderão mais ver posts curtidos por amigos

O Instagram , rede social de fotos do Facebook, eliminou a aba "seguindo", que mostra o que os contatos da rede social estão curtindo em tempo real. A atualização começou a aparecer a usuários na segunda-feira (7), confirmou a empresa à reportagem.

Essa área fica ao lado da aba "você", que exibe quem interage diretamente com a conta.

Vishal Shah, gerente de produto do Instagram, afirmou ao BuzzFeed que a ferramenta não era frequentemente usada pelas pessoas e que a empresa suspeitava que muitos usuários não a conheciam.

"As pessoas nem sempre sabem que a atividade delas é mostrada", disse a executiva.

Além disso, a função causava problemas relacionados à privacidade de alguns usuários, que se surpreendiam ao saber que as interações com fotos alheias eram exibidas a outros contatos.

Além da exclusão do recurso, o Facebook anunciou recentemente uma aplicação chamada Threads, plataforma de conversa externa do Instagram, assim como o Messenger do Facebook.

O app é voltado para manter os usuários conectados com pequenos grupos de amigos, numa tentativa de rivalizar com o Snapchat. O Instagram tem cerca de 1 bilhão de usuários.

Folhapress