Universal lança box com obra completa de Sandy e Júnior

A gravadora Universal lançou nesta quarta-feira (26) uma loja online com oferta, não apenas dos já esperados CDs e DVDs, mas também de produtos relacionados a seus artistas, como cooler de bebidas do Zeca Pagodinho e almofada decorada com desenho criado por Chorão, do Charlie Brown Jr.

Uma das principais novidades é o box com 16 álbuns de Sandy e Junior, criado após pedido dos próprios fãs da dupla. O produtor já era o mais pedido do novo site, umusicstore.com, até a noite de terça-feira (25), antes mesmo do lançamento da plataforma. Foram 660 unidades pedidas, por R$ 249,90 cada.



Foto:Reprodução

"A grande questão é que quase já não existem mais lojas para vender CD, e o público quer ter uma caixa de CDs de seus ídolos, mesmo que ele não tire do lacre", afirma Paulo Lima, presidente do grupo Universal. Para surpresa dos fãs, algumas das caixas serão autografadas sem o comprador saber disso.

O momento é perfeito para o lançamento do box, já que a dupla iniciará no próximo mês uma turnê para celebrar os 30 anos de carreira. Separados há 12 anos, Sandy e Junior dizem que não se trata de um retorno da dupla, mas apenas uma rodada de shows, que passará por dez capitais brasileiras.

Entre os produtos disponíveis na loja online há vinis de Tim Maia, de Djavan e a trilha sonora do filme "Garota de Ipanema" (1967), além de bonés do Charlie Brown Jr.

O site também está importando produtos oficiais de artistas internacionais que antes não tinham aqui. Em breve, eles serão fabricados no Brasil.

Os executivos afirmaram ainda que vender os produtos oficiais é uma forma de combater a pirataria e rentabilizar as vendas aos artistas

FolhapressMaria Clara EstrêlaSandy Swamy