Universal de Orlando terá área temática de Harry Potter com montanha-russa

Fãs de Harry Potter, preparem-se. A Universal de Orlando inaugura dia 13 de junho uma nova atração no The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade, no parque Universal's Islands of Adventure.

Com ricos cenários, uma floresta real de 1.200 árvores, tecnologia inovadora de montanha-russa e a aparição de um personagem favorito dos fãs, a Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure será a experiência de montanha-russa mais imersiva e temática até o momento – se tornando a primeira 'montanha-russa de histórias' do mundo.



Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure - Foto: Divulgação



A bordo de motocicletas mágicas, os visitantes irão realmente sentir a liberdade de voar, enquanto fazem sua jornada pela fronteira da Floresta Proibida – independentemente de estarem nas motocicletas ou nos carros laterais adjacentes. Eles vão subir acima das árvores, acelerar rapidamente através de misteriosas ruínas, avançar para a frente - e para trás, e muito mais, à medida em que procuram as criaturas mágicas mais raras do mundo bruxo.

A Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure também será a montanha-russa mais longa da Flórida, medindo quase uma milha de comprimento (1540 metros), e a com o maior número de lançamentos do mundo – em um total de 7 lançamentos. É ainda a primeira montanha-russa dos Estados Unidos a apresentar uma queda livre vertical.

