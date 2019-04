'Um Príncipe em NY 2': Eddie Murphy e Arsenio Hall posam com figurinista

Agora é pra valer! A pré-produção de ‘Um Príncipe em Nova York 2’ está em andamento. O início dos trabalhos da continuação do clássico de 1988 estrelado por Eddie Murphy e Arsenio Hall foi confirmado com um post no Instagram feito pela figurinista norte-americana Ruth E. Carter.

O post de Carter tem duas fotos, ambas com ela segurando o Oscar de Melhor Figurino vencido por ela em 2019 por seu trabalho em ‘Pantera Negra’ (2018) ao lado de Murphy e depois de Hall. “Bom dia minha vizinhança! É oficial! Os primeiros testes para ‘Um Príncipe em Nova York 2’ com o Príncipe Akeem, Seemi e o Oscar”, brincou a figurinista na legenda da publicação.



Arsenio Hall, Eddie Murphyn e Ruth E. Carter. Foto: Reprodução/Instagram

No longa original de 1988, Murphy deu vida ao Príncipe Akeem, do país fictício de Zamuda, que decide ir aos Estados Unidos com seu melhor amigo e assistente pessoal Semmi (Hall), para encontrar uma noiva.

A produção ainda contava no elenco com nomes como James Earl Jones, Shari Headley e John Amos. O filme concorreu a dois Oscar em 1989: Melhor Figurino e Melhor Maquiagem. Hoje, Murphy está com 58 anos e Hall com 63. ‘Um Príncipe em Nova York 2’ tem lançamento previsto para agosto de 2020.

