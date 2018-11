Última temporada de 'Game of Thrones' estreia em abril de 2019 e ganha teaser

A HBO divulgou nesta terça-feira (13) o mês de estreia da oitava e última temporada de "Game of Thrones". A série, que se passa em cenário medieval e é recordista de Emmy, será lançada em abril de 2019 e terá seis episódios.

O anúncio foi feito através de uma publicação no perfil oficial da série no Twitter, junto a um teaser que reúne cenas das últimas temporadas.

A sétima temporada da série foi exibida em 2017 e sua história deve ser continuada nos novos episódios inspirados livremente nos seis livros que já existem da saga.

Na TV, a trama de GoT já ultrapassou o tempo da ação de seus livros. A última temporada enfrentou vários problemas de vazamento e a crítica da trama, já sem o suporte dos livros, ficou dividida. Mesmo assim, a série foi mais uma vez a recordista de indicações no Emmy.



Foto: Divulgação/HBO

Apesar de ter avançado no tempo, os livros não pararam de ser escritos e publicados. A editora Companhia das Letras anunciou no início deste ano que adquiriu o direito de "Fire & Blood", o mais novo livro da saga de George R.R. Martin, que no Brasil terá o título literal de "Fogo & Sangue". Na ocasião, a editora confirmou o lançamento para novembro de 2018, junto com a publicação americana.

Enquanto isso, uma série piloto com trama que se passa no universo de "Game of Thrones" está sendo produzida. A série se passará anos antes das temporadas de GoT e já tem Naomi Watts como atriz confirmada no elenco.

A HBO ainda estuda lançar mais quatro séries que se passarão no universo de Got, mas o escritor da obra, George R.R. Martin, já garantiu que nenhum personagem da série atual estará nas novas produções.

