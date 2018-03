Tyler, The Creator cancela show no Lollapalooza

Tyler, The Creator cancelou a sua participação no festival Lollapalooza, que acontece nos dias 23, 24 e 25 de março. Em seu lugar, o festival anunciou a presença de Aurora. O cantor citou motivos pessoais para o cancelamento. Confira o anúncio:



(Foto: Reprodução/Twitter)

O Lollapalooza acontece em 23, 24 e 25 de março. Ingressos podem ser adquiridos no site oficial do festival. Confira o line-up completo por dia, e veja uma lista com 10 tesouros escondidos no line-up.



