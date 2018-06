Turma da Mônica: Laços ganha primeiro cartaz

Depois das primeiras imagens no set de Turma da Mônica: Laços, a produção ganhou novo cartaz. Confira:



O elenco principal é composto por Kevin Vechiatto como Cebolinha, Laura Rauseo como Magali, Gabriel Moreira como Cascão e Giulia Benitte como Mônica. Monica Iozzi interpreta Dona Lourdinha, Paulo Vilhena vive o Seu Cebola e Ravel Cabral será o Homem do Saco. O filme mostrará as aventuras da turma para encontrar Floquinho, o cachorro do Cebolinha.

O projeto foi anunciado durante a CCXP - Comic Con Experience 2016 e é resultado de uma parceria entre a Mauricio de Sousa Produções e a produtora Quintal Digital. A estreia é prevista para 2019.

Omelete