Traje do Homem de Ferro usado por Robert Downey Jr. é roubado

Chamem os Vingadores: alguém roubou a roupa do Homem de Ferro.

A polícia de Los Angeles informou que o traje dourado e vermelho usado por Robert Downey Jr. na estreia da saga do super-herói, em 2008, foi reportado como desaparecido do armazém onde estava guardado.

O ator Robert Downey Jr. como Tony Stark em cena de 'Homem de Ferro', de 2008 (Foto: Marvel Studios)



Os proprietários do depósito acreditam que a roupa emblemática, avaliada em US$ 325 mil (cerca de R$ 1,1 milhão), desapareceu entre fevereiro e 25 de abril. Ela estava guardada em Pacoima, ao norte do centro de Los Angeles.

Um oficial da polícia afirmou que o roubo "inusitado" é considerado de alta prioridade, e que os detetives não têm pistas sobre o caso.

O primeiro "Homem de Ferro" adaptado de um quadrinho da Marvel gerou US$ 585 milhões no mundo todo e a saga dos super-heróis "Vingadores", em que Tony Stark é um dos líderes, acumulou milhões de dólares de bilheteria em todo o mundo.

G1