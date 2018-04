Toy Story 4 tem data de estreia anunciada oficialmente

Toy Story 4 teve a sua data de estreia oficializada para 21 de junho de 2019, em uma imagem compartilhada na página oficial da animação. Confira:

Alcance o post-it! Toy Story 4 chega aos cinemas em 21 de junho de 2019, diz o anuncio em tradução livre (Foto:Reprodução/Facebook)

Stephany Folsom é a roteirista de Toy Story 4. Ela é mais conhecida pelo roteiro da Black List (a lista dos melhores scripts não filmados) 1969: A Space Odyssey Or: How Kubrick Learned To Stop Worrying And Land On The Moon, sobre como o diretor teria criado a chegada do homem à lua, e pelo trabalho não creditado no roteiro de Thor: Ragnarok.

Rashida Jones e Will McCormack, que originalmente escreveriam o longa, deixaram o projeto por diferenças criativas.

Durante a D23, John Lasseter, que dirigiu os dois primeiros filmes da franquia, explicou que não iria mais co-dirigir o longa e passou o bastão para Josh Cooley. Lasseter está afastado da Pixar desde novembro, depois de acusações de má conduta.

Omelete