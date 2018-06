Toy Story 4 foi adiado porque Pixar descartou 75% do roteiro

A partida dos roteiristas Rashida Jones e Will McCormack e o afastamento de John Lasseter do cargo de diretor-geral da companhia após acusações de assédio - posicionamento este que pode vir a ser revertido nos próximos meses - não foram os únicos problemas enfrentados pela Pixar em relação à produção de Toy Story 4 . De acordo com Annie Potts, dubladora da fazendeira Betty, 75% do roteiro da aguardada animação foi descartado pelo estúdio, o que levou ao adiamento da película:

"Toy Story 4 deveria ser lançado neste ano, mas eles acabaram jogando três/quartos do roteiro fora e reescreveram tudo [...] Normalmente, do início ao fim, a produção dos filmes de Toy Story dura dois anos. Mas porque eles jogaram a maior parte do script no lixo e começaram de novo, meu tempo no projeto foi expandido. Trabalhei bastante em Toy Story 4 ", declarou a atriz, em entrevista ao Radio Times, revelando que ficou sem notícias sobre o filme durante um ano e meio; em certo ponto, Potts chegou a acreditar que sua personagem havia sido cortada do longa.

Foto: Divulgação/Pixar Studios

Apesar da declaração de Potts, no entanto, tudo ainda indica que Toy Story 4 funcionará como uma espécie de spin-off da trilogia original focado majoritariamente no romance entre Woody (Tom Hanks) e Betty , promovida ao posto de protagonista. Durante a entrevista, a atriz e dubladora confirmou que terá uma grande participação no filme, agora com roteiro assinado por Stephany Folsom e dirigido por Josh Cooley, e que a comédia romântica entre os personagens será um dos focos da animação.

Aconteça o que acontecer, entretanto, não saberemos o que foi descartado e o que foi mantido: por isso, só resta aguardar pelo resultado final de Toy Story 4, marcado para chegar às telonas no dia 20 de junho de 2019.

Terra