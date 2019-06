Tony Salles homenageia mulheres em clipe 'Diferenciada'

"Quisemos representar todas as mulheres." É assim que o cantor Tony Salles, 38, resume o clipe da nova faixa do grupo Parangolé, "Diferenciada" , lançado nesta terça-feira (18). Explorando diversas cenas em estúdio, o clipe da nova música tem um elenco que mostra a diversidade das belezas femininas, com atrizes e dançarinas de todas as etnias e raças.



"Desde o primeiro momento em que coloquei 'Diferenciada' em meu Instagram o sucesso foi imediato. A gente exaltou todas as mulheres na letra da música e quisemos fazer o mesmo no clipe. Todas foram representadas", contou Tony à Folha, que acompanhou com exclusividade a gravação do clipe em São Paulo.

Asiáticas, ruivas, negras, brancas, magras, gordas. O elenco do clipe, que conta com efeitos especiais e de luz feitos no estúdio, tem mulheres dos visuais mais variados que, segundo o cantor, é a beleza do dia a dia. "A verdade desta música é que eu quis homenagear todas as mulheres, as que vemos todos os dias nas ruas. Todas são diferenciadas e eu amo todas elas."

A faixa faz parte do EP "Esquenta do Parango" lançado no começo deste ano com cinco canções inéditas. As músicas foram divulgadas separadamente em shows do Parangolé ao redor do Brasil, mas, só agora, estão sendo disponibilizadas pela banda com clipe "No show, não tem uma abrangência total e tão grande como vai ter com o clipe. Agora a gente oficializa o hit", disse, rindo.

A ideia, segundo Parangolé, era divulgar os clipes para casar com as festas de São João, comemoradas neste mês, em que a banda faz diversos shows nesta época de festividades por todo o Brasil. Tony conta que o ritmo é intenso em junho, e só perde para o período de verão.

"Estamos nos preparando para o São João. São muitos shows agora, não era assim antes. Esta bem agitado. As festas tomaram uma proporção gigantesca e acabam chamando a gente, que é um estilo musical diferente. Rodamos o Brasil todo."

O cantor baiano está a frente da banda Parangolé desde o final de 2014, quando Léo Santana, 31, deixou os vocais do grupo. Nesses cinco anos, Salles diz que a banda passou por um processo de evolução. "Léo saiu, e levou todos os músicos. Tivemos que começar do zero, pegamos novos músicos. [...] Meus fãs se encontraram com os fãs do Parangolé e de lá pra cá só fizemos coisas incríveis", afirmou o cantor, casado com a dançarina Sheila Carvalho, 45.

Questionado sobre a relação com sua mulher, Tony Salles afirma que eles estão bem e que ela é uma mulher diferenciada. "Estou bem com minha mulher diferenciada, que eu considero e acho que todo o Brasil também. Sempre será diferenciada".

O casal esteve envolvido em uma polêmica em meados de 2013, quando uma ex-amante do cantor divulgou fotos e vídeos de uma traição de Salles, enquanto Scheila estava confinada participando da sexta edição do reality A Fazenda, da Record. Na época, a dançarina perdoou o marido.

Além desse clipe, Salles conta que o foco da banda é realizar produtos audiovisuais e que outros cinco estão programados para este ano. O clipe da faixa "Diferenciada" estreou na noite desta terça-feira (18) no programa musical TVZ, do canal Multishow.

Folhapress