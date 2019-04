Tom Holland não recebeu roteiro de 'Vingadores' para evitar spoilers

Tom Holland, 22, conhecido por interpretar o Homem-Aranha na nova fase do herói, parece não ter conquistado a confiança do diretor de "Vingadores: Ultimato", Joe Russo.



Em entrevista ao site americano Comic Book, publicada nesta segunda-feira (1º), Joe diz que Holland não recebeu todo o roteiro do filme para evitar que spoilers vazassem antes do lançamento do longa, que chega aos cinemas no dia 25 de abril.

"Tom recebeu as falas dele e só. Ele nem sabia com quem estava atuando. Nós usamos termos bem vagos para descrever a ele o que acontecia na cena, ele tem muita dificuldade em manter sua boca calada".

"Eu me lembro que os irmãos Russo ficavam tipo 'Você está aqui, e você está lutando com esse cara e só fará o que for necessário'", disse Holland no evento ACE Comic Con, em Phoenix, nos Estados Unidos. "Eu ficava tipo 'ok, com quem eu estou lutando? Estou de pé, socando o ar por 15 minutos'".

Outros companheiros da Marvel já haviam informado que Holland é pouco confiável, especialmente quando se trata de guardar segredos.

Folhapress