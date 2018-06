Tom Cavalcante roda filme do 'Sai de Baixo' em São Paulo

Tom Cavalcante rodou cenas do filme de Sai de Baixo neste domingo (24). O ator foi fotografado participando de externas. no bairro do Arouche, na região central de São Paulo, caracterizado como o porteiro Ribamar, seu atrapalhado personagem.

O filme baseado no sitcom exibido entre 1996 e 2002 na Globo. Miguel Fallabella, intérprete de Caco Antibes, é responsável pelo roteiro do longa.



Foto: Arrigo Araújo

O longa-metragem trará ainda Cacau Protásio no papel da empregada da família, no lugar de Claudia Jimenez, que desistiu de participar da produção.

