Titi Müller diz que música 'Vai dar PT' é profecia para 2022

A apresentadora do Multishow Titi Müller , 32, brincou com a música "Vai Dar PT", de Léo Santana, após show no Festival Festeja, que passou por Fortaleza e Belo Horizonte nos últimos dias e foi transmitido ao vivo pelo canal.



Titi Müller, apresentadora do Multishow brincou com a música "Vai dar PT" - Foto: Reprodução/Instagram





"Léo Santana, dono da zorra toda, encerrando com essa música que é uma profecia para 2022: Vai Dar PT. Maravilhoso!", disse Titi em uma entrada ao vivo.





A fala da apresentadora pode ser interpretada como uma referência às próximas eleições presidenciais, insinuando a volta dos Partido dos Trabalhadores ao poder.

Na música cantada por Léo Santana, "PT" é uma gíria que se refere ao consumo excessivo de álcool.

