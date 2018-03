'Tinta bruta' e 'Bixa travesty' são premiados no Festival de Berlim

O filme brasileiro "Tinta bruta", dirigido por Filipe Matzembacher e Marcio Reolon, recebeu neste sábado (24) o prêmio da Confederação Internacional de Cinema de Arte e Ensaio (CICAE) no Festival de Berlim.

Exibido na mostra Panorama, a segunda mais importante do festival, o filme narra a história de Pedro, um jovem homossexual que ganha dinheiro com atuações em fóruns na internet.

"Tinta bruta" já tinha recebido nesta sexta (23) o prêmio Teddy, destinado a filmes com temática LGBT, de melhor ficção. Outra produção brasileira premiada na cerimônia foi "Bixa travesty", de Kiko Goifman e Claudia Priscilla, que levou o troféu de melhor documentário.

A MC Linn da Quebrada em 'Bixa travesty' (Foto: Divulgação)

'Aeroporto central'

Por sua vez, "Aeroporto central", documentário sobre o centro de apoio a refugiados instalado no antigo aeroporto de Tempelhof na capital alemã, recebeu o prêmio Anistia internacional.

O filme, uma coprodução franco-alemã, foi dirigido pelo brasileiro Karim Aïnouz, que em 2014 concorreu ao Urso de Ouro na seção oficial do Festival de Berlim com "Praia do futuro".

