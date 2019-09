Tiê lança 1º DVD com equipe formada só de mulheres

A cantora Tiê, 39, chega a dez anos de carreira com um histórico de dar inveja: quatro álbuns, turnês por Nova York e Tóquio e duos com figuras da música mundial, como David Byrne e Jorge Drexler. Mas DVD é uma coisa que ela ainda não havia experimentado, e aproveita a comemoração para esse novo passo.



A paulistana, que nasceu no bairro de Perdizes, estreou neste formato ao lado de uma equipe de filmagem totalmente feminina, o que foi motivo de comemoração para ela. "Tinham homens na minha banda e produção, mas a filmagem foi delas", contou Tiê ao F5, revelando que ficou nervosa nas gravações.

"Até que fiquei tranquila. Fizemos duas passagens no YouTube Space, no Rio de Janeiro, e eu achei que ficaria travada durante todo o processo, mas não rolou. Claro que fiquei nervosa, mas foi emocionante".

O repertório de 17 canções foi escolhido para abranger toda a carreira de Tiê, tendo música inéditas, mas também com sucessos já conhecidos da carreira da cantora, como a música "Vou Atrás", do álbum "Esmeraldas" (2014), que ela regravou agora em parceria com a rapper Cynthia Luz, 24.

"Foi um casamento perfeito. Não conhecia Cynthia, mas ficou demais nossa 'reggaezinho'", avalia Tiê, que também convidou para esse novo projeto o cantor Rael, 36. Juntos, eles cantam a música "Não Sei", uma das inéditas desse novo DVD.

Com bastante experiência em estúdio, a cantora diz que transmite muita energia quando está sozinha gravando, chegando a atingir altos níveis de introspecção. Assim, ao gravar um DVD, Tiê acredita que seus fãs poderão conhecer esse seu outro lado, que costuma deixar guardado entre quatro paredes.

"Eu sempre sinto que, em estúdio, acabo cantando de um jeito um pouco mais para dentro, bem introspectiva, para mim. No show, eu boto muito pra fora, interajo. Então, é o primeiro registro ao vivo e acho que as pessoas vão conhecer esse outro lado meu", contou, revelando estar muito feliz.

Chegando às plataformas digitais à 0h desta sexta (6), o DVD é para Tiê uma forma de revisitar tudo o que já viveu com um olhar muito mais maduro do mundo. "Feliz em celebrar esses 10 anos de carreira com releituras e inéditas. Estou revisitando uma praia minha e é bom ver com esse olhar de maturidade".

Além do DVD, Tiê tem música em trilhas de duas produções de TV atualmente. A música "Longe de Mim" está na novela "Órfãos da Terra", na faixa das seis da Globo. Já "Deixa Queimar" é a trilha sonora da personagem Érika, interpretada por Letícia Sabatella, na última temporada de "Carcereiros" (Globo).

Folhapress