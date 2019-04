Tiago Leifert manda indireta a críticos de Paula e discurso revolta internautas

Tiago Leifert gerou revolta na web após o discurso para anunciar Paula como vencedora do BBB19. O apresentador mandou uma indireta e tanto para quem muito criticava Paula, que foi acusada de diversos preconceitos durante sua passagem pelo reality.

Tiago anunciou Paula como campeã dando os parabéns por a sister ter tido a coragem e a "audácia de ser imperfeita".



Foto: Reprodução/Twitter

"Quem entrou e tentou se calar com medo da rejeição, acabou saindo. (...) Não tem como se esconder no BBB. As pessoas querem a realidade, do jeito que a realidade vier. Com todos os defeitos que a realidade trás. Porque é encarando a realidade que as coisas funcionam. É encarando a realidade que a gente evolui, que a gente muda. Ganha hoje a pessoa que teve a audácia de ser imperfeita", disse em parte do discurso.

Não demorou para que o assunto virasse o mais comentado no Twitter.



Foto: Reprodução/Twitter

