Tiago Iorc canta músicas inéditas no Acústico MTV

Na gravação, Iorc falou pouco, mas apresentou duas faixas inéditas que não chegaram ao seu novo álbum, "Reconstrução".



"Chega, eu te quero assim, vem pra perto de mim, isso me faz tão bem", diz o refrão de uma delas. Em outra, com tom mais político, ele canta sobre a crueldade e faz menção às notícias falsas: "E essa ganância fria, será que te sacia?"

O cantor também recebeu convidados para gravarem músicas dele, como o uruguaio Jorge Drexler, quem Iorc aponta como seu artista favorito, e a recifense Duda Beat.

"Há pouco tempo, cerca de um mês atrás, ouvi uma voz linda com um sotaque muito gostoso", disse o músico antes de chamar Beat ao palco. A cantora vestia um longo vestido amarelo, laranja e vermelho para cantar "Tangerina", uma das novas canções de Iorc.

As músicas, do novo e antigos álbuns, foram quase todas acompanhadas em coro pelas 250 pessoas que acompanhavam a gravação.

Já perto de encerrar o repertório, Iorc surpreendeu os fãs ao cantar "Bellyache", música de uma das cantoras mais comentadas do momento: Billie Eilish. O cantor não comentou sua relação com as músicas da jovem cantora, mas gritou com entusiasmo o nome dela ao final da canção.

Iorc, que começou a aparecer no cenário musical em 2008, lançou seus principais trabalhos em 2015. Na época, ele divulgou "Troco Likes", seu quarto disco, que continha os singles "Coisa Linda" e "Amei Te Ver". Em 2016, em parceria com Sandy, ele lançou "Me Espera". Após sumir por mais de um ano, ele lançou um álbum surpresa no início de maio.

Folhapress